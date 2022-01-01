Какой праздник 21 апреля 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 21 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.



Какой праздник отмечают 21 апреля



- День главного бухгалтера (День Главбуха)

День приурочен к выходу первого номера журнала «Главбух» 21 апреля 1994 года.



День местного самоуправления

Профессиональный праздник сотрудников муниципалитетов. Приурочен к изданию в 1785 году Екатериной II Жалованной

грамоты городам.



- Международный день пряника

Пряник – один из главных русских символов. В Туле, где производят знаменитый тульский пряник, отмечают собственный

праздник 28 сентября.



- Всемирный день творчества и инновационной деятельности

Генеральная Ассамблея ООН объявила этот день для повышения осведомленности о роли творческой деятельности во всех

сферах человеческой жизни.



Какой церковный праздник отмечают 21 апреля



- 46-й день Великого Поста.



- Страстная седмица (4-й день)

Последняя неделя перед Пасхой. Посвящается воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа.



- Чистый четверг

В этот день Иисус и Его ученики провели Тайную Вечерю. На ней Спаситель омыл ноги апостолам. В этот день купаются до

рассвета, убираются в доме и выпекают куличи.



- Родион Ледолом

День памяти апостолов от 70-ти Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Ермия) и иже с ними.

Приняли мученическую смерть за служение Иисусу Христу. Народное название «Ледолом» связано с активным периодом

таяния льда и его многочисленными расколами.



- Святителя Нифонта Печерского, епископа Новгородского

День памяти святого Нифонта, епископа Новгородского, который основал Мирожский монастырь в Пскове, церковь святого

Климента в Ладоге.

