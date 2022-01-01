Самые смешные короткие анекдоты до слез

Смейтесь до слез. 15 самых смешных кортких анекдотов.
Трудовик был изрядно удивлен, проснувшись в незнакомой школе.
Хулиганы избили оптимиста. До полужизни.
Дети в подвале играли в Ковид. Дворник чипирован был и привит.
МУМУ - это beta версия Титаника.
Женщина шепчет: «Не волнуйся, я с детства люблю мягкие игрушки…»
Попытки суицида были? - Были! 150 раз с парашютом прыгал!
Парни, что часы. Их каждый день нужно заводить.
Надо влюбиться, а то чего-то давно проблем не было.
Грудь — это лицо женщины.
У денег есть один недостаток — это их недостаток.
Каков период полураспада оливье?
Объявление.Ищу работу на дому. Желательно на диване.
Борьба с пьянством приняла затяжной оборонительный характер.
Лучше нырять с парашютом, чем прыгать с аквалангом.
Экономил на всём. Даже учился на чужих ошибках.