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Самые смешные короткие анекдоты до слез


Смейтесь до слез. 15 самых смешных кортких анекдотов.

Трудовик был изрядно удивлен, проснувшись в незнакомой школе.

Хулиганы избили оптимиста. До полужизни.

Дети в подвале играли в Ковид. Дворник чипирован был и привит.

МУМУ - это beta версия Титаника.

Женщина шепчет: «Не волнуйся, я с детства люблю мягкие игрушки…»

Попытки суицида были? - Были! 150 раз с парашютом прыгал!

Парни, что часы. Их каждый день нужно заводить.

Надо влюбиться, а то чего-то давно проблем не было.

Грудь — это лицо женщины.

У денег есть один недостаток — это их недостаток.

Каков период полураспада оливье?

Объявление.Ищу работу на дому. Желательно на диване.

Борьба с пьянством приняла затяжной оборонительный характер.

Лучше нырять с парашютом, чем прыгать с аквалангом.

Экономил на всём. Даже учился на чужих ошибках.









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    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 19 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 778. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 23 шайбы.

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.











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    Самые смешные анекдоты дня - 19 апреля 2022 года
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