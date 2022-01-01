Самые смешные короткие анекдоты до слез

Смейтесь до слез. 15 самых смешных кортких анекдотов.



Трудовик был изрядно удивлен, проснувшись в незнакомой школе.



Хулиганы избили оптимиста. До полужизни.



Дети в подвале играли в Ковид. Дворник чипирован был и привит.



МУМУ - это beta версия Титаника.



Женщина шепчет: «Не волнуйся, я с детства люблю мягкие игрушки…»



Попытки суицида были? - Были! 150 раз с парашютом прыгал!



Парни, что часы. Их каждый день нужно заводить.



Надо влюбиться, а то чего-то давно проблем не было.



Грудь — это лицо женщины.



У денег есть один недостаток — это их недостаток.



Каков период полураспада оливье?



Объявление.Ищу работу на дому. Желательно на диване.



Борьба с пьянством приняла затяжной оборонительный характер.



Лучше нырять с парашютом, чем прыгать с аквалангом.



Экономил на всём. Даже учился на чужих ошибках.