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Самые смешные анекдоты дня - 20 апреля 2022 года


Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 20 апреля 2022 года.

Жена подает на развод. Адвокат:
- Что вы предъявляете в качестве причины развода?
- За 5 лет нашего брака, он выполнил свои супружеские обязанности только три
раза!
Адвокат:
- Очень хорошо, с таким обвинением мы выиграем в суде! Сколько у вас детей?
- 5!

- Когда мужик развивает наибольшую скорость? Когда бежит за бабой, или
за бутылкой?
- Когда с бутылкой убегает от бабы!

Интересно, а в женских раздевалках ходит вредный дед-уборщик, который на шарахающихся от него обнаженных девиц отвечает: «Ой, да что я там не видел?»









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    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 20 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 778. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 23 шайбы.

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    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.











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