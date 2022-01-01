Самые смешные анекдоты дня - 20 апреля 2022 года

Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 20 апреля 2022 года.
Жена подает на развод. Адвокат:
- Что вы предъявляете в качестве причины развода?
- За 5 лет нашего брака, он выполнил свои супружеские обязанности только три
раза!
Адвокат:
- Очень хорошо, с таким обвинением мы выиграем в суде! Сколько у вас детей?
- 5!
- Когда мужик развивает наибольшую скорость? Когда бежит за бабой, или
за бутылкой?
- Когда с бутылкой убегает от бабы!
Интересно, а в женских раздевалках ходит вредный дед-уборщик, который на шарахающихся от него обнаженных девиц отвечает: «Ой, да что я там не видел?»