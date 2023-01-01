Самые смешные анекдоты дня - 20 апреля 2023 года

Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 20 апреля 2023 года.



Жена подает на развод. Адвокат:

- Что вы предъявляете в качестве причины развода?

- За 5 лет нашего брака, он выполнил свои супружеские обязанности только три

раза!

Адвокат:

- Очень хорошо, с таким обвинением мы выиграем в суде! Сколько у вас детей?

- 5!



- Когда мужик развивает наибольшую скорость? Когда бежит за бабой, или

за бутылкой?

- Когда с бутылкой убегает от бабы!



Интересно, а в женских раздевалках ходит вредный дед-уборщик, который на шарахающихся от него обнаженных девиц отвечает: «Ой, да что я там не видел?»