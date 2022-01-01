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Карта Украины с областями и городами на русском 2022


Карта Украины с областями и городами, 2022

Политическая карта Украины с областями и городами на русском языке. Приведены административные границы ДНР и ЛНР.

Украина - государство в Восточной Европе. Граничит с Россией, Белоруссией, Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией и Молдавией.

Карта Розовского районаКарта Мариуполя | Карта КраматорскаКарта БучиКарта Киева | Карта Харькова | Карта Донецка | Карта Луганска | Карта Ивано-Франковска | Карта Херсона

Справка об Украине

Столица: Киев.

Население Украины: 40 997 699 человек.

Валюта: гривна.

Часовой пояс: UTC+2 (летом UTC+3).









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    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

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    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

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