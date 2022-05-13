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13 мая 2022 - какой знак зодиака


Какой знак зодиака 13 мая. Второй знак зодиака - Телец. Олицетворяет собой силу воли, терпение и трудолюбие.

У Тельца огромный запас внутренней силы. Она проявляется в повышенной работоспособности, терпеливости и независимости.

Символ - рогатая голова быка

Стихия - земля

Планета - Венера

Камень - жадеит, агат

Талисман - золотой телец, сова

Цвет - красный, оранжевый

Положительные качества - рассудительность, доброжелательность, трудолюбие, уравновешенный и спокойный нрав.

Недостатки - медлительность, упрямство, пассивность.

Любовь и отношения - не верит в любовь с первого взгляда. Ему нужно присмотреться к человеку, взвесить все «за» и «против». Для партнера становится источником нежности и заботы и взамен требует того же.

Секс - за внешним спокойствием Тельца скрывается темпераментная натура, которой не чужда страсть. Но не любит излишний напор.

Семья - хорошо осознает, что супружеская жизнь – не только права, но и обязанности. Занимается благоустройством дома, находит новые источники дохода и поддерживает вокруг себя чистоту и порядок.

Совместимость - идеальные партнеры – Телец, Козерог, Рак, Дева. Низкая совместимость со Львом, Стрельцом.

Карьера - прекрасный работник, трудится неторопливо, зато качественно. Но за достойно выполненную работу он ждет соответствующего вознаграждения.

Здоровье - у Тельца от природы хорошее здоровье и он редко болеет. Пассивность может привести к депрессии, поэтому ему важно уметь отвлекаться и менять обстановку.









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