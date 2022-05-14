14 мая 2022 - какой знак зодиака

Какой знак зодиака 14 мая. Второй знак зодиака - Телец. Олицетворяет собой силу воли, терпение и трудолюбие.



У Тельца огромный запас внутренней силы. Она проявляется в повышенной работоспособности, терпеливости и независимости.



Символ - рогатая голова быка



Стихия - земля



Планета - Венера



Камень - жадеит, агат



Талисман - золотой телец, сова



Цвет - красный, оранжевый



Положительные качества - рассудительность, доброжелательность, трудолюбие, уравновешенный и спокойный нрав.



Недостатки - медлительность, упрямство, пассивность.



Любовь и отношения - не верит в любовь с первого взгляда. Ему нужно присмотреться к человеку, взвесить все «за» и «против». Для партнера становится источником нежности и заботы и взамен требует того же.



Секс - за внешним спокойствием Тельца скрывается темпераментная натура, которой не чужда страсть. Но не любит излишний напор.



Семья - хорошо осознает, что супружеская жизнь – не только права, но и обязанности. Занимается благоустройством дома, находит новые источники дохода и поддерживает вокруг себя чистоту и порядок.



Совместимость - идеальные партнеры – Телец, Козерог, Рак, Дева. Низкая совместимость со Львом, Стрельцом.



Карьера - прекрасный работник, трудится неторопливо, зато качественно. Но за достойно выполненную работу он ждет соответствующего вознаграждения.



Здоровье - у Тельца от природы хорошее здоровье и он редко болеет. Пассивность может привести к депрессии, поэтому ему важно уметь отвлекаться и менять обстановку.