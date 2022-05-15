15 мая 2022 - какой знак зодиака

Какой знак зодиака 15 мая. Второй знак зодиака - Телец. Олицетворяет собой силу воли, терпение и трудолюбие.
У Тельца огромный запас внутренней силы. Она проявляется в повышенной работоспособности, терпеливости и независимости.
Символ - рогатая голова быка
Стихия - земля
Планета - Венера
Камень - жадеит, агат
Талисман - золотой телец, сова
Цвет - красный, оранжевый
Положительные качества - рассудительность, доброжелательность, трудолюбие, уравновешенный и спокойный нрав.
Недостатки - медлительность, упрямство, пассивность.
Любовь и отношения - не верит в любовь с первого взгляда. Ему нужно присмотреться к человеку, взвесить все «за» и «против». Для партнера становится источником нежности и заботы и взамен требует того же.
Секс - за внешним спокойствием Тельца скрывается темпераментная натура, которой не чужда страсть. Но не любит излишний напор.
Семья - хорошо осознает, что супружеская жизнь – не только права, но и обязанности. Занимается благоустройством дома, находит новые источники дохода и поддерживает вокруг себя чистоту и порядок.
Совместимость - идеальные партнеры – Телец, Козерог, Рак, Дева. Низкая совместимость со Львом, Стрельцом.
Карьера - прекрасный работник, трудится неторопливо, зато качественно. Но за достойно выполненную работу он ждет соответствующего вознаграждения.
Здоровье - у Тельца от природы хорошее здоровье и он редко болеет. Пассивность может привести к депрессии, поэтому ему важно уметь отвлекаться и менять обстановку.