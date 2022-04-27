Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




27 апреля 2022 - какой знак зодиака


Какой знак зодиака 27 апреля. Второй знак зодиака - Телец. Олицетворяет собой силу воли, терпение и трудолюбие.

У Тельца огромный запас внутренней силы. Она проявляется в повышенной работоспособности, терпеливости и независимости.

Символ - рогатая голова быка

Стихия - земля

Планета - Венера

Камень - жадеит, агат

Талисман - золотой телец, сова

Цвет - красный, оранжевый

Положительные качества - рассудительность, доброжелательность, трудолюбие, уравновешенный и спокойный нрав.

Недостатки - медлительность, упрямство, пассивность.

Любовь и отношения - не верит в любовь с первого взгляда. Ему нужно присмотреться к человеку, взвесить все «за» и «против». Для партнера становится источником нежности и заботы и взамен требует того же.

Секс - за внешним спокойствием Тельца скрывается темпераментная натура, которой не чужда страсть. Но не любит излишний напор.

Семья - хорошо осознает, что супружеская жизнь – не только права, но и обязанности. Занимается благоустройством дома, находит новые источники дохода и поддерживает вокруг себя чистоту и порядок.

Совместимость - идеальные партнеры – Телец, Козерог, Рак, Дева. Низкая совместимость со Львом, Стрельцом.

Карьера - прекрасный работник, трудится неторопливо, зато качественно. Но за достойно выполненную работу он ждет соответствующего вознаграждения.

Здоровье - у Тельца от природы хорошее здоровье и он редко болеет. Пассивность может привести к депрессии, поэтому ему важно уметь отвлекаться и менять обстановку.









  • Гороскоп на 28 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, ове ...
  • Гороскоп на 24 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, ове ...
  • Гороскоп на 21 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, ове ...
  • Гороскоп на 20 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, ове ...
  • Гороскоп на 19 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, ове ...
    •




    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 27 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

    Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

    Предлагаем вашему вниманию 10-ку самых длинных матчей в плей-офф КХЛ.

    Обладатели Кубка Гагарина

    Все обладатели Кубка Гагарина

    Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».

    Как отличить продукцию Adidas от подделки?

    Одежда и обувь Adidas

    Одежда и обувь бренда Adidas создана с применением новейших технологий, благодаря чему идеально подходит для занятий спортом, чего не скажешь о многочисленных подделках.











    Сколько дней отдыхаем на майские праздники в 2022 году
    Где находится Воронеж на карте России, карта Воронежа
    Карта Украины с областями и городами на русском, карта ДНР и ЛНР
    Гороскоп на 28 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 28 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 27 апреля
    Где находится Курск на карте России, карта Курска
    Где находится Белгород на карте России, Старая Нелидовка, Головчино, Журавлевка
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию
    27 апреля 2022 - какой знак зодиака
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru