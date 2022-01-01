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Какой праздник 22 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 22 апреля 2022 года отмечается 7 праздников.

Какой праздник отмечают 22 апреля

- Международный день Матери-Земли
Праздник провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в 2009 году. Посвящен необходимости укрепления гармонии людей с природой планеты.

- Неофициальный день программиста в России
Возникновение этой даты связано с кодировкой специальности 220400 (Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем). Официальный праздник отмечается 12 или 13 сентября, на 256-й день года.

Какой церковный праздник отмечают 22 апреля

- 47-й день Великого Поста.

- Страстная седмица (5-й день)
Последняя неделя перед Пасхой. Посвящается воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа.

- Страстная пятница
В этот день Православная Церковь вспоминает распятие и смерть Иисуса Христа. В этот день принято соблюдать особо строгий пост.

Что нельзя делать в Страстную пятницу - запрещено работать по дому, петь, танцевать, веселиться, слушать музыку, сквернословить. Также нельзя стирать, шить, резать, вязать.

- Вадим Ключник
День памяти преподобного мученика Вадима Персидского, архимандрита. Народное название «Ключник» получил в честь родников, ключей, которые бьют из-под земли. В этот день ходят к источникам, чистят их, набирают родниковой воды, умываться ею и пьют.

- Мученика Евпсихия Кесарийского (Каппадокийского)
День памяти святого Евпсихия родом из Кесарии Каппадокийской, который принял мученическую смерть за отказ поклониться идолам при императоре Юлиане Отступнике.









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