В России и мире 22 апреля 2022 года отмечается 7 праздников.



Какой праздник отмечают 22 апреля



- Международный день Матери-Земли

Праздник провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в 2009 году. Посвящен необходимости укрепления гармонии людей с природой планеты.



- Неофициальный день программиста в России

Возникновение этой даты связано с кодировкой специальности 220400 (Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем). Официальный праздник отмечается 12 или 13 сентября, на 256-й день года.



Какой церковный праздник отмечают 22 апреля



- 47-й день Великого Поста.



- Страстная седмица (5-й день)

Последняя неделя перед Пасхой. Посвящается воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа.



- Страстная пятница

В этот день Православная Церковь вспоминает распятие и смерть Иисуса Христа. В этот день принято соблюдать особо строгий пост.



Что нельзя делать в Страстную пятницу - запрещено работать по дому, петь, танцевать, веселиться, слушать музыку, сквернословить. Также нельзя стирать, шить, резать, вязать.



- Вадим Ключник

День памяти преподобного мученика Вадима Персидского, архимандрита. Народное название «Ключник» получил в честь родников, ключей, которые бьют из-под земли. В этот день ходят к источникам, чистят их, набирают родниковой воды, умываться ею и пьют.



- Мученика Евпсихия Кесарийского (Каппадокийского)

День памяти святого Евпсихия родом из Кесарии Каппадокийской, который принял мученическую смерть за отказ поклониться идолам при императоре Юлиане Отступнике.

