В России и мире 22 апреля 2022 года отмечается 7 праздников.
Какой праздник отмечают 22 апреля
- Международный день Матери-Земли
Праздник провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в 2009 году. Посвящен необходимости укрепления гармонии людей с природой планеты.
- Неофициальный день программиста в России
Возникновение этой даты связано с кодировкой специальности 220400 (Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем). Официальный праздник отмечается 12 или 13 сентября, на 256-й день года.
Какой церковный праздник отмечают 22 апреля
- 47-й день Великого Поста.
- Страстная седмица (5-й день)
Последняя неделя перед Пасхой. Посвящается воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа.
- Страстная пятница
В этот день Православная Церковь вспоминает распятие и смерть Иисуса Христа. В этот день принято соблюдать особо строгий пост.
Что нельзя делать в Страстную пятницу - запрещено работать по дому, петь, танцевать, веселиться, слушать музыку, сквернословить. Также нельзя стирать, шить, резать, вязать.
- Вадим Ключник
День памяти преподобного мученика Вадима Персидского, архимандрита. Народное название «Ключник» получил в честь родников, ключей, которые бьют из-под земли. В этот день ходят к источникам, чистят их, набирают родниковой воды, умываться ею и пьют.
- Мученика Евпсихия Кесарийского (Каппадокийского)
День памяти святого Евпсихия родом из Кесарии Каппадокийской, который принял мученическую смерть за отказ поклониться идолам при императоре Юлиане Отступнике.