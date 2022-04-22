Расписание трансляций «Формулы-1» Гран-при Эмилии-Романьи (Италия) - 22-24 апреля 2022

С 22 по 24 апреля 2022 года в Имоле на автодроме «Энцо и Дино Феррари» пройдет четвертый этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Эмилии-Романьи.



Расписание трансляций четвертого этапа гонок «Формулы-1»



22 апреля 2022, пятница



14:30 Свободная практика 1

18:00 Квалификация



23 апреля 2022, суббота



13:30 Свободная практика 2

17:30 Спринт-квалификация



24 апреля 2022, воскресенье



16:00 Гонка - 63 круга по 4,9 км



Где смотреть в прямом эфире Гран-при Эмилии-Романьи



Официально в России «Формула-1» не показывается, но остаются некоторые лазейки - любой сервис IPTV, транслирующий Sky Sports F1, сервис F1 TV через VPN и оплатой картой не из России. А также записи гонок можно скачать с различных торрентов.