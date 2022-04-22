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Расписание трансляций «Формулы-1» Гран-при Эмилии-Романьи (Италия) - 22-24 апреля 2022


С 22 по 24 апреля 2022 года в Имоле на автодроме «Энцо и Дино Феррари» пройдет четвертый этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Эмилии-Романьи.

Расписание трансляций четвертого этапа гонок «Формулы-1»

22 апреля 2022, пятница

14:30 Свободная практика 1
18:00 Квалификация

23 апреля 2022, суббота

13:30 Свободная практика 2
17:30 Спринт-квалификация

24 апреля 2022, воскресенье

16:00 Гонка - 63 круга по 4,9 км

Где смотреть в прямом эфире Гран-при Эмилии-Романьи

Официально в России «Формула-1» не показывается, но остаются некоторые лазейки - любой сервис IPTV, транслирующий Sky Sports F1, сервис F1 TV через VPN и оплатой картой не из России. А также записи гонок можно скачать с различных торрентов.









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