Какой праздник 23 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник

В России и мире 23 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.
Какой праздник отмечают 23 апреля
- Всемирный день книги и авторского права
Учрежден ЮНЕСКО в 1995 году. 23 апреля - день рождения или смерти Шекспира, Мориса Дрюона, Сервантеса, Владимира Набокова и дугих известных авторов.
- День английского языка
Праздник приурочен ко дню рождения Уильяма Шекспира - великого английского поэта, писателя и драматурга.
- День испанского языка в ООН
Учрежден Департаментом общественной информации ООН в 2010 году.
- День работников пресс-служб уголовно-исполнительной системы РФ
Введен в календарь профессиональных праздников УИС приказом ФСИН России в 2010 году.
Какой церковный праздник отмечают 23 апреля
- 48-й день Великого Поста.
- Страстная седмица (6-й день)
Последняя неделя перед Пасхой. Посвящается воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа.
- Страстная суббота (Великая суббота)
В этот день Православная Церковь вспоминает погребение и пребывание Иисуса Христа во гробе и Его сошествие в ад. В этот день красят и украшают яйца, готовят пасхальные блюда.
В Страстную субботу в Иерусалимском храме Воскресения происходит схождение Благодатного огня.
- Терентий Маревный
День памяти мученика Терентия Африканского (Карфагенского), Петрийского. Народное название «Маревный» связано с восходящим в мареве солнцем. По этой примете судили о плодородности будущего сезона.
- Священномученика Григория V (Ангелопулоса)
День памяти памяти святого Григория V, патриарха Константинопольского. В период греческой войны за независимость его схватили турки и повесили на воротах патриархии.