В России и мире 23 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.



Какой праздник отмечают 23 апреля



- Всемирный день книги и авторского права

Учрежден ЮНЕСКО в 1995 году. 23 апреля - день рождения или смерти Шекспира, Мориса Дрюона, Сервантеса, Владимира Набокова и дугих известных авторов.



- День английского языка

Праздник приурочен ко дню рождения Уильяма Шекспира - великого английского поэта, писателя и драматурга.



- День испанского языка в ООН

Учрежден Департаментом общественной информации ООН в 2010 году.



- День работников пресс-служб уголовно-исполнительной системы РФ

Введен в календарь профессиональных праздников УИС приказом ФСИН России в 2010 году.



Какой церковный праздник отмечают 23 апреля



- 48-й день Великого Поста.



- Страстная седмица (6-й день)

Последняя неделя перед Пасхой. Посвящается воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа.



- Страстная суббота (Великая суббота)

В этот день Православная Церковь вспоминает погребение и пребывание Иисуса Христа во гробе и Его сошествие в ад. В этот день красят и украшают яйца, готовят пасхальные блюда.



В Страстную субботу в Иерусалимском храме Воскресения происходит схождение Благодатного огня.



- Терентий Маревный

День памяти мученика Терентия Африканского (Карфагенского), Петрийского. Народное название «Маревный» связано с восходящим в мареве солнцем. По этой примете судили о плодородности будущего сезона.



- Священномученика Григория V (Ангелопулоса)

День памяти памяти святого Григория V, патриарха Константинопольского. В период греческой войны за независимость его схватили турки и повесили на воротах патриархии.



Какой праздник 24 апреля