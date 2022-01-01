Гороскоп на 23 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...

Гороскоп на 23 апреля 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.



Точный гороскоп на сегодня 23 апреля 2022 года



Овен



Сегодня вас переполняет энергия. Смело беритесь за самые сложные дела, занимайтесь творчеством – абсолютно все у вас будет выходить прекрасно.



Телец



Старайтесь сегодня меньше общаться, чтобы не вылить на окружающих свою раздражительность. Ведь, скорее всего, вас будут раздражать не люди, а сложившаяся ситуация. Старайтесь больше отдыхать.



Близнецы



Постарайтесь сегодня говорить со всеми вокруг, чтобы не упустить нужные слова и идеи, но будьте осторожны, чтобы никого не обидеть. Не стоит планировать что-то серьезное как на этот день, так и на ближайшее время.



Рак



Сегодня не стоит принимать какие-либо решения. Отложите их на другое время. В этот день больше планируйте – если вы продумаете все до мелочей, то уже совсем скоро сможете превратить их в реальность.



Лев



Возможно, из-за обилия дел вы будете чувствовать себя усталым и опустошенным. Постарайтесь найти время на отдых, погуляйте на свежем воздухе и займитесь тем, что вас радует.



Дева



В этот день вам придется заниматься всем и сразу. Хорошо, что энергии для этого будет достаточно. Но помните, что вы можете попросить помощи у близких. Тем более, что многие проблемы вы сможете решить только вместе.



Весы



Сегодня прошлые решения подскажут вам, в правильном ли направлении вы движетесь - если вас преследуют неудачи, значит выбор был не самым удачным. Постарайтесь замечать такие вещи и корректировать свои планы.



Скорпион



Отложите в сторону все серьезные дела. Сегодня можно немного расслабиться и отдохнуть. Полезно общаться с авторитетными людьми – в этот день вы можете перенять их опыт и запастить хорошими советами.



Козерог



Отодвиньте сегодня свои дела на задний план и помогите близким с их проблемами. Только не давите - дайте им возможность принять решения самостоятельно.



Стрелец



Сегодня у вас будут проблемы в общении с родственниками – либо они перегибают палку, либо вы. Постарайтесь не злиться и сглаживайте углы, чтобы не разругаться окончательно.



Водолей



Поток информации отвлекает от важных дел и вы не можете на них сконцентрироваться. Постарайтесь все же расставить акценты и заниматься делами, которые нельзя отложить на потом.



Рыбы



Сегодня вы спокойны и ленивы, поэтому все важные дела будут даваться вам сложно. Но ничего страшного в этом нет. Отдохните и займитесь тем, что вас радует, а за сложные задачи беритесь, когда будете готовы.