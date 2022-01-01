Самые смешные анекдоты дня - 22 апреля 2022 года

Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 22 апреля 2022 года.



То, что женщина выбрала мужчину, ещё не значит, что он не окажется виноватым в том, что она его выбрала.



Пересматривали с ребенком в тысячный раз мультик "Простоквашино" Стал замечать интересные вещи - мама с папой, обсуждая, почему у них пропал мальчик, моют посуду. Посуды столько, что явно после гостей... Наверняка праздновали.



- Дорогая! Мне доктор сообщил, что жить мне осталось часов 7-8.

Давай собирайся, сходим в в лучший ресторан, а потом снимем номер

в лучшей гостинице...

- Ну да, тебе же завтра не вставать!