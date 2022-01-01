Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Лунный посевной календарь садовода и огородника на апрель 2022 года


Удобный календарь садоводов и огородников на четвертый месяц года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов на апрель 2022 года.

Благоприятные дни для посева семян в апреле 2022 года

Огурцы - 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27

Корнеплоды - 3, 4, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 26, 27

Томаты (помидоры) - 3, 4, 8, 9, 17, 18, 26, 27

Перец, баклажаны - 3, 4, 8, 9, 17, 18, 26, 27

Капуста - 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27

Чеснок - 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Лук - 3, 4, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27

Разная зелень - 3, 4, 8, 9, 17, 18, 26, 27

Благоприятные дни для посадки саженцев в апреле 2022 года

Плодовые деревья - 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22

Виноград - 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 26, 27

Крыжовник, смородина - 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27

Малина, ежевика - 8, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 26, 27

Земляника, клубника - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 26, 27

Благоприятные дни для посева и посадки цветов в апреле 2022 года

Однолетние цветы - 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 26, 27

Двулетние и многолетние цветы - 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27

Луковичные и клубневые цветы - 3, 4, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27

Благоприятные дни для черенкования в апреле 2022 года

Виноград, крыжовник, смородина - 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22









  • Погода в Москве на апрель 2022 года
  • Лунный посевной календарь садовода и огородника на май 2022 года
  • Праздники и выходные в 2022 году в России. Как отдыхаем в мае 2022
  • Самые смешные анекдоты дня - 13 апреля 2022 года
  • Жены российских биатлонистов. Логинов, Цветков, Латыпов
    •




    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 22 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 780. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 21 шайбы.

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».











    Курс евро ЦБ РФ на 23 апреля 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 23 апреля 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Погода в Москве на апрель 2022 года
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 22 апреля 2022: сколько заболевших
    Лунный посевной календарь садовода и огородника на апрель 2022 года
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию
    Самые смешные анекдоты дня - 22 апреля 2022 года
    Гороскоп на 23 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 22 апреля
    22 апреля 2022 - какой знак зодиака
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru