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Какой праздник 24 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 24 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.

Какой праздник отмечают 24 апреля

- Международный день солидарности молодежи
Учрежден по инициативе Всемирной федерации демократической молодежи в 1957 году.

- Всемирный день защиты лабораторных животных
Учрежден международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных в 1979 году.

- День рождения газированной воды
24 апреля 1833 года англичанин Джозеф Пристли запатентовал в США газированную воду.

- День российского стоматолога
Праздник установлен в честь святого Антипы, которым обладал даром исцеления зубных болезней.

- Всемирный день породненных городов 402
Учрежден Всемирной федерации породненных городов, основанной в 1957 году.

Какой церковный праздник отмечают 24 апреля

- Пасха (Светлое Христово Воскресение)
Торжество приурочено к воскресению Иисуса Христа после распятия.

Главные атрибуты праздника: освященные пасха, кулич и крашеные яйца.

Пасхальное приветствие: «Христос воскресе!» и ответ «Воистину воскресе!».

- Антип Водогон
День памяти святого Антипа, епископа Пергамской Церкви. Народное название «Водогон» праздник получил за половодье, которое в этот день находится в самом разгаре.

- Преподобных Иакова Железноборовского и Иакова Брылеевского, сподвижника его
День памяти святого Иакова Железноборовского, игумена, основателя Брылеевского монастыря.

- Святителя Варсонофия, епископа Тверского
День памяти святого Варсонофия, епископа Тверского, основателя Преображенского монастыря в Казани.









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