В России и мире 24 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.



Какой праздник отмечают 24 апреля



- Международный день солидарности молодежи

Учрежден по инициативе Всемирной федерации демократической молодежи в 1957 году.



- Всемирный день защиты лабораторных животных

Учрежден международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных в 1979 году.



- День рождения газированной воды

24 апреля 1833 года англичанин Джозеф Пристли запатентовал в США газированную воду.



- День российского стоматолога

Праздник установлен в честь святого Антипы, которым обладал даром исцеления зубных болезней.



- Всемирный день породненных городов 402

Учрежден Всемирной федерации породненных городов, основанной в 1957 году.



Какой церковный праздник отмечают 24 апреля



- Пасха (Светлое Христово Воскресение)

Торжество приурочено к воскресению Иисуса Христа после распятия.



Главные атрибуты праздника: освященные пасха, кулич и крашеные яйца.



Пасхальное приветствие: «Христос воскресе!» и ответ «Воистину воскресе!».



- Антип Водогон

День памяти святого Антипа, епископа Пергамской Церкви. Народное название «Водогон» праздник получил за половодье, которое в этот день находится в самом разгаре.



- Преподобных Иакова Железноборовского и Иакова Брылеевского, сподвижника его

День памяти святого Иакова Железноборовского, игумена, основателя Брылеевского монастыря.



- Святителя Варсонофия, епископа Тверского

День памяти святого Варсонофия, епископа Тверского, основателя Преображенского монастыря в Казани.

