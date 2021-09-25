Время начала «Металлург» - ЦСКА 26 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире финал Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2022 года встречается с московским ЦСКА.



Расписание и результаты матчей серии «Металлург» - ЦСКА



Счет в серии: 3-1



18.04.2022 17:00 Металлург - ЦСКА - 1:3

20.04.2022 17:00 Металлург - ЦСКА - 6:4

22.04.2022 19:30 ЦСКА - Металлург - 0:4

24.04.2022 16:30 ЦСКА - Металлург - 0:1

26.04.2022 17:00 Металлург - ЦСКА

28.04.2022 19:30 ЦСКА - Металлург

30.04.2022 15:00 Металлург - ЦСКА



Время начала матчей - московское.



Где смотреть матчи финала Кубка Гагарина в прямом эфире



Пятый финальный матч будет показан в прямом эфире на телеканалах Матч ТВ, KHL и KHL Prime.



Очные поединки между командами в регулярном чемпионате



25.09.2021 Металлург - ЦСКА - 4:0

30.11.2021 ЦСКА - Металлург - 6:4



«Магнитка» набрала 71 очко и заняла первое место в регулярном чемпионате. ЦСКА завершил регулярный чемпионат на третьем месте в Западной конференции. В активе армейского клуба 63 очка.