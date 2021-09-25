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Время начала «Металлург» - ЦСКА 28 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире финал Кубка Гагарина


Магнитогорский «Металлург» в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2022 года встречается с московским ЦСКА.

Расписание и результаты матчей серии «Металлург» - ЦСКА

Счет в серии: 3-2

18.04.2022 17:00 Металлург - ЦСКА - 1:3
20.04.2022 17:00 Металлург - ЦСКА - 6:4
22.04.2022 19:30 ЦСКА - Металлург - 0:4
24.04.2022 16:30 ЦСКА - Металлург - 0:1
26.04.2022 17:00 Металлург - ЦСКА - 2:3 ОТ
28.04.2022 19:00 ЦСКА - Металлург
30.04.2022 Металлург - ЦСКА

Время начала матчей - московское.

Где смотреть матчи финала Кубка Гагарина в прямом эфире

Шестой финальный матч будет показан в прямом эфире на телеканалах Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

Очные поединки между командами в регулярном чемпионате

25.09.2021 Металлург - ЦСКА - 4:0
30.11.2021 ЦСКА - Металлург - 6:4

«Магнитка» набрала 71 очко и заняла первое место в регулярном чемпионате. ЦСКА завершил регулярный чемпионат на третьем месте в Западной конференции. В активе армейского клуба 63 очка.









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