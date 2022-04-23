Расписание трансляций 26-го тура РПЛ - чемпионата России по футболу

С 23 по 25 апреля в чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут матчи 26-го тура. Лидер чемпионата «Зенит» сыграет в гостях с «Краснодаром», «Спартак» отправится в гости к «Ростову», «Локомотив» встретится с «Нижним Новгородом», а ЦСКА проведет матч с «Динамо».



Расписание трансляций матчей 26-го тура чемпионата России по футболу



23 апреля 2022, суббота



14:00 Урал - Уфа (Матч Премьер)

16:30 Локомотив - Нижний Новгород (Матч Премьер)

19:00 Сочи - Ахмат (Матч Премьер)



24 апреля 2022, воскресенье



14:00 Рубин - Арсенал (Матч ТВ)

14:00 Химки - Крылья Советов (Матч Премьер)

16:30 Ростов - Спартак (Матч Премьер)

19:30 ЦСКА - Динамо (Матч ТВ, Матч Премьер)



25 апреля 2022, понедельник



19:00 Краснодар - Зенит (Матч ТВ, Матч Премьер)



Время начала матчей РПЛ - московское.