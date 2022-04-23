Расписание трансляций 26-го тура РПЛ - чемпионата России по футболу

С 23 по 25 апреля в чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут матчи 26-го тура. Лидер чемпионата «Зенит» сыграет в гостях с «Краснодаром», «Спартак» отправится в гости к «Ростову», «Локомотив» встретится с «Нижним Новгородом», а ЦСКА проведет матч с «Динамо».
Расписание трансляций матчей 26-го тура чемпионата России по футболу
23 апреля 2022, суббота
14:00 Урал - Уфа (Матч Премьер)
16:30 Локомотив - Нижний Новгород (Матч Премьер)
19:00 Сочи - Ахмат (Матч Премьер)
24 апреля 2022, воскресенье
14:00 Рубин - Арсенал (Матч ТВ)
14:00 Химки - Крылья Советов (Матч Премьер)
16:30 Ростов - Спартак (Матч Премьер)
19:30 ЦСКА - Динамо (Матч ТВ, Матч Премьер)
25 апреля 2022, понедельник
19:00 Краснодар - Зенит (Матч ТВ, Матч Премьер)
Время начала матчей РПЛ - московское.