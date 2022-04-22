Время начала «Бавария» - «Боруссия» Дортмунд 23 апреля 2022. Расписание трансляций матчей чемпионата Германии

23 апреля в Мюнхене состоится матч 31-го тура чемпионата Германии по футболу сезона 2021/2022. «Бавария» примет на своем поле дортмундскую «Боруссию».



Во сколько начнется матч «Бавария» - «Боруссия» Дортмунд



19:30 Бавария - Боруссия Д



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Матч будет показан в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч Футбол 3».



Расписание трансляций матчей 31-го тура чемпионата Германии по футболу



22 апреля 2022, пятница



21:30 Вольфсбург - Байер



23 апреля 2022, суббота



16:30 Гройтер Фюрт - Байер

16:30 Кельн - Арминия

16:30 РБ Лейпциг - Унион (Матч Футбол 3, в записи на Матч ТВ в 02:00)

16:30 Фрайбург - Боруссия М

16:30 Айнтрахт - Хоффенхайм

19:30 Бавария - Боруссия Д (Матч ТВ, Матч Футбол 3)



24 апреля 2022, воскресенье



16:30 Бохум - Аугсбург (Матч Футбол 3)

18:30 Герта - Штутгарт (Матч Футбол 3)



Время начала матчей - московское.