Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Где находится Одесса на карте Украины, карта Одессы


Одесса на карте Украины

Карта Одессы

Карта Одессы

Одесса - третий по населению город на юге Украины, крупный порт на Черном море.

Краткая справка

Основан: в 1794 году.

Население: 1 020 тыс. человек.

Расстояние до Киева по трассе - 489 км.

Расстояние до Николаева по трассе - 145 км.









  • Где находится Бровары на карте Украины
  • Где находится Николаев на карте Украины, карта Николаева
  • Где находится Лиман на карте Украины, карта Лимана
  • Где находится Киев на карте Украины, карта Киева
  • Где находится Ирпень на карте Украины. Карта Ирпени
    •




    100 очков Капризова. Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Как заработать на беттинге

    Как заработать на беттинге

    Для того чтобы хорошо зарабатывать, делая ставки, нужно хорошо разбираться в спорте, постоянно отслеживать спортивные события, следить за физическим состоянием игроков.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 23 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.











    Карта Украины с областями и городами на русском 2022, карта ДНР и ЛНР
    Где находится Одесса на карте Украины, карта Одессы
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 23 апреля 2022: сколько заболевших
    Самые смешные анекдоты дня - 23 апреля 2022 года
    Время начала «Бавария» - «Боруссия» Дортмунд 23 апреля 2022. Расписание трансляций матчей чемпионата Германии
    Где находится Оренбург на карте России, карта Оренбургской области
    Сколько дней отдыхаем на майские праздники. Сколько дней осталось до мая
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию
    Расписание трансляций 26-го тура РПЛ - чемпионата России по футболу
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 23 апреля
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru