Карта ОдессыОдесса - третий по населению город на юге Украины, крупный порт на Черном море. Краткая справка Основан: в 1794 году. Население: 1 020 тыс. человек. Расстояние до Киева по трассе - 489 км. Расстояние до Николаева по трассе - 145 км.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.
30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.
В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?
Для того чтобы хорошо зарабатывать, делая ставки, нужно хорошо разбираться в спорте, постоянно отслеживать спортивные события, следить за физическим состоянием игроков.
Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.