Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Карта Украины с областями и городами на русском 2022, карта ДНР и ЛНР


Карта Украины с областями и городами, 2022

Политическая карта Украины с областями и городами на русском языке. Приведены административные границы ДНР и ЛНР.

Украина - государство в Восточной Европе. Граничит с Россией, Белоруссией, Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией и Молдавией.

Карта Розовского районаКарта Мариуполя | Карта КраматорскаКарта БучиКарта Киева | Карта Харькова | Карта Донецка | Карта Луганска | Карта Ивано-Франковска | Карта Херсона

Справка об Украине

Столица: Киев.

Население Украины: 40 997 699 человек.

Валюта: гривна.

Часовой пояс: UTC+2 (летом UTC+3).









  • Где находится Харьков на карте Украины, карта Харьковской области
  • Где находится Ивано-Франковск на карте Украины, карта Ивано-Франковска
  • Где находится Киев на карте Украины, карта Киева
  • Где находится Херсон на карте Украины, карта Херсона
  • Карта США со штатами на русском. США на карте мира 2022
    •




    100 очков Капризова. Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Как заработать на беттинге

    Как заработать на беттинге

    Для того чтобы хорошо зарабатывать, делая ставки, нужно хорошо разбираться в спорте, постоянно отслеживать спортивные события, следить за физическим состоянием игроков.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 23 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.











    Карта Украины с областями и городами на русском 2022, карта ДНР и ЛНР
    Где находится Одесса на карте Украины, карта Одессы
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 23 апреля 2022: сколько заболевших
    Самые смешные анекдоты дня - 23 апреля 2022 года
    Время начала «Бавария» - «Боруссия» Дортмунд 23 апреля 2022. Расписание трансляций матчей чемпионата Германии
    Где находится Оренбург на карте России, карта Оренбургской области
    Сколько дней отдыхаем на майские праздники. Сколько дней осталось до мая
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию
    Расписание трансляций 26-го тура РПЛ - чемпионата России по футболу
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 23 апреля
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru