Какой праздник 25 апреля 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 25 апреля 2022 года отмечается 7 праздников.
Какой праздник отмечают 25 апреля
- Всемирный день борьбы против малярии
Учрежден в 2007 году Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
- Международный День ДНК
В этот день в 1953 году Д. Уотсон и Ф. Крик опубликовали в журнале Nature результаты исследования структуры молекулы
ДНК.
- Всемирный день пингвинов
Ежегодный экологический праздник, посвященный одной из самых необычных птиц в мире.
- День бумажных самолетиков
Бумажные самолётики появились в Китае более 2000 лет назад, а в 2006 году был проведён первый в мире чемпионат по их
запуску.
Какой церковный праздник отмечают 25 апреля
- Пасхальная седмица (1-й день)
Неделя, следующая за Пасхой. В эти дни после богослужения проводят крестные ходы.
- Поливальный понедельник
Отмечается в первый понедельник после Пасхи. По традиции в этот день обливают водой девушек. Считается, что это
придает им еще больше красоты и здоровья. Также существует обряд поливать домашнюю скотину.
- Василий Парильщик
День памяти преподобного Василия исповедника, епископа Парийского. Название «Парильщик» праздник получил из-за того,
что в эт дни солнце подогревает почву и выпаривает жидкость, которая образовалась после таяния снега.