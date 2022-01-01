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Какой праздник 25 апреля 2022 года. Какой церковный праздник


В России и мире 25 апреля 2022 года отмечается 7 праздников.

Какой праздник отмечают 25 апреля

- Всемирный день борьбы против малярии
Учрежден в 2007 году Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

- Международный День ДНК
В этот день в 1953 году Д. Уотсон и Ф. Крик опубликовали в журнале Nature результаты исследования структуры молекулы 
ДНК.

- Всемирный день пингвинов
Ежегодный экологический праздник, посвященный одной из самых необычных птиц в мире.

- День бумажных самолетиков
Бумажные самолётики появились в Китае более 2000 лет назад, а в 2006 году был проведён первый в мире чемпионат по их 
запуску.

Какой церковный праздник отмечают 25 апреля

- Пасхальная седмица (1-й день)
Неделя, следующая за Пасхой. В эти дни после богослужения проводят крестные ходы.

- Поливальный понедельник
Отмечается в первый понедельник после Пасхи. По традиции в этот день обливают водой девушек. Считается, что это 
придает им еще больше красоты и здоровья. Также существует обряд поливать домашнюю скотину.

- Василий Парильщик
День памяти преподобного Василия исповедника, епископа Парийского. Название «Парильщик» праздник получил из-за того, 
что в эт дни солнце подогревает почву и выпаривает жидкость, которая образовалась после таяния снега.









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