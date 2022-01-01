Какой праздник 25 апреля 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 25 апреля 2022 года отмечается 7 праздников.



Какой праздник отмечают 25 апреля



- Всемирный день борьбы против малярии

Учрежден в 2007 году Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



- Международный День ДНК

В этот день в 1953 году Д. Уотсон и Ф. Крик опубликовали в журнале Nature результаты исследования структуры молекулы

ДНК.



- Всемирный день пингвинов

Ежегодный экологический праздник, посвященный одной из самых необычных птиц в мире.



- День бумажных самолетиков

Бумажные самолётики появились в Китае более 2000 лет назад, а в 2006 году был проведён первый в мире чемпионат по их

запуску.



Какой церковный праздник отмечают 25 апреля



- Пасхальная седмица (1-й день)

Неделя, следующая за Пасхой. В эти дни после богослужения проводят крестные ходы.



- Поливальный понедельник

Отмечается в первый понедельник после Пасхи. По традиции в этот день обливают водой девушек. Считается, что это

придает им еще больше красоты и здоровья. Также существует обряд поливать домашнюю скотину.



- Василий Парильщик

День памяти преподобного Василия исповедника, епископа Парийского. Название «Парильщик» праздник получил из-за того,

что в эт дни солнце подогревает почву и выпаривает жидкость, которая образовалась после таяния снега.

