Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 24 апреля 2022 года.



Мужик бегает по берегу и кричит: «Гадкая селёдка!»

- Ты чего кричишь? - спрашивают его рыбаки.

- Да поймал золотую рыбку, попросил у неё красную «Феррари», вон

машина, я рыбину отпустил, а в документах нашёл договор на кредит

в 700 000$!



Новостная лента пестрит постами типа: "Вкуснейшая пицца за 5 минут из того, что есть в холодильнике!" Заглянул в холодильник. Настораживает меня пицца из бутылки водки, васаби и свечей от геморроя.



- Вчера с родителями своей девушки познакомился!

- Ну и как?

- Приняли, как родного сына. Отец даже ремня дал!