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Самые смешные анекдоты дня - 24 апреля 2022 года


Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 24 апреля 2022 года.

Мужик бегает по берегу и кричит: «Гадкая селёдка!»
- Ты чего кричишь? - спрашивают его рыбаки.
- Да поймал золотую рыбку, попросил у неё красную «Феррари», вон
машина, я рыбину отпустил, а в документах нашёл договор на кредит
в 700 000$!

Новостная лента пестрит постами типа: "Вкуснейшая пицца за 5 минут из того, что есть в холодильнике!" Заглянул в холодильник. Настораживает меня пицца из бутылки водки, васаби и свечей от геморроя.

- Вчера с родителями своей девушки познакомился!
- Ну и как?
- Приняли, как родного сына. Отец даже ремня дал!









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