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Самые смешные анекдоты дня - 24 апреля 2023 года



Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 24 апреля 2023 года.

Мужик бегает по берегу и кричит: «Гадкая селёдка!»
- Ты чего кричишь? - спрашивают его рыбаки.
- Да поймал золотую рыбку, попросил у неё красную «Феррари», вон
машина, я рыбину отпустил, а в документах нашёл договор на кредит
в 700 000$!

Новостная лента пестрит постами типа: "Вкуснейшая пицца за 5 минут из того, что есть в холодильнике!" Заглянул в холодильник. Настораживает меня пицца из бутылки водки, васаби и свечей от геморроя.

- Вчера с родителями своей девушки познакомился!
- Ну и как?
- Приняли, как родного сына. Отец даже ремня дал!









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    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2023 на каналах ТВ 23 апреля

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2023

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Плей-офф КХЛ 2022/2023: расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Плей-офф НХЛ 2022/2023. Расписание матчей и результаты Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023 23 апреля

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Лига Европы по футболу 2022/2023: расписание и результаты матчей плей-офф

    Расписание плей-офф Лиги Европы 2023

    В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2022/2023 принимали участие 24 команды.









    Самые смешные анекдоты дня - 24 апреля 2023 года
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