Время начала «Лацио» - «Милан» 24 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире матч чемпионата Италии

24 апреля в Риме состоится матч 34-го тура чемпионата Италии по футболу сезона 2021/2022. «Рома» примет на своем поле одного из лидеров сезона «Милан».
Время начала и где смотреть прямой эфир матча «Лацио» - «Милан»
Матч будет показан в прямом эфире на федеральном спортивном канале «Матч ТВ». Начало трансляции - в 21:45.
Расписание матчей 34-го тура чемпионата Италии по футболу
23 апреля 2022, суббота
16:00 Торино - Специя - 2:1
16:00 Венеция - Аталанта - 1:3
19:00 Интер - Рома - 3:1
21:45 Верона - Сампдория - 1:1
24 апреля 2022, воскресенье
13:30 Салернитана - Фиорентина
16:00 Эмполи - Наполи
16:00 Болонья - Удинезе
19:00 Дженоа - Кальяри
21:45 Лацио - Милан
25 апреля 2022, понедельник
21:45 Сассуоло - Ювентус
Время начала матчей - московское.