Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Время начала «Лацио» - «Милан» 24 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире матч чемпионата Италии


24 апреля в Риме состоится матч 34-го тура чемпионата Италии по футболу сезона 2021/2022. «Рома» примет на своем поле одного из лидеров сезона «Милан».

Время начала и где смотреть прямой эфир матча «Лацио» - «Милан»

Матч будет показан в прямом эфире на федеральном спортивном канале «Матч ТВ». Начало трансляции - в 21:45.

Расписание матчей 34-го тура чемпионата Италии по футболу

23 апреля 2022, суббота

16:00 Торино - Специя - 2:1 
16:00 Венеция - Аталанта - 1:3 
19:00 Интер - Рома - 3:1 
21:45 Верона - Сампдория - 1:1 

24 апреля 2022, воскресенье

13:30 Салернитана - Фиорентина
16:00 Эмполи - Наполи
16:00 Болонья - Удинезе
19:00 Дженоа - Кальяри
21:45 Лацио - Милан

25 апреля 2022, понедельник

21:45 Сассуоло - Ювентус

Время начала матчей - московское.









  • Время начала «Бавария» - «Боруссия» Дортмунд 23 апреля 2022. Расписание тра ...
  • Время начала «Сочи» - «Локомотив» 17 апреля 2022. Расписание трансляций мат ...
  • Время начала «Болонья» - «Сампдория» 11 апреля 2022. Расписание трансляций ...
  • Чемпионат Италии по футболу 2017/2018. Расписание матчей
  • Чемпионат Италии по футболу 2016/2017
    •




    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 24 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    100 очков Капризова. Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Как заработать на беттинге

    Как заработать на беттинге

    Для того чтобы хорошо зарабатывать, делая ставки, нужно хорошо разбираться в спорте, постоянно отслеживать спортивные события, следить за физическим состоянием игроков.











    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 24 апреля 2022: сколько заболевших
    Где находится Павлоград на карте Украины, карта Павлограда
    Расписание трансляций «Формулы-1» Гран-при Эмилии-Романьи (Италия) - 22-24 апреля 2022
    Время начала «Лацио» - «Милан» 24 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире матч чемпионата Италии
    Расписание трансляций 26-го тура РПЛ - чемпионата России по футболу
    Самые смешные анекдоты дня - 24 апреля 2022 года
    Погода в Москве на апрель 2022 года
    Гороскоп на 25 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 24 апреля
    Время начала ЦСКА - «Металлург» 24 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире финал Кубка Гагарина
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru