Время начала «Лацио» - «Милан» 24 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире матч чемпионата Италии

24 апреля в Риме состоится матч 34-го тура чемпионата Италии по футболу сезона 2021/2022. «Рома» примет на своем поле одного из лидеров сезона «Милан».



Время начала и где смотреть прямой эфир матча «Лацио» - «Милан»



Матч будет показан в прямом эфире на федеральном спортивном канале «Матч ТВ». Начало трансляции - в 21:45.



Расписание матчей 34-го тура чемпионата Италии по футболу



23 апреля 2022, суббота



16:00 Торино - Специя - 2:1

16:00 Венеция - Аталанта - 1:3

19:00 Интер - Рома - 3:1

21:45 Верона - Сампдория - 1:1



24 апреля 2022, воскресенье



13:30 Салернитана - Фиорентина

16:00 Эмполи - Наполи

16:00 Болонья - Удинезе

19:00 Дженоа - Кальяри

21:45 Лацио - Милан



25 апреля 2022, понедельник



21:45 Сассуоло - Ювентус



Время начала матчей - московское.