В воскресенье, 24 апреля 2022 года, в эфире Первого канала пройдет трансляция ледового шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
Во сколько начнется шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Ледовое шоу «Чемпионы на льду» начнется в 18:55 по московскому времени и будет показано на Первом канале.
Состав участников ледового шоу Этери Тутберидзе
Анна Щербакова, Камила Валиева, Алина Загитова, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Михаил Коляда, Дарья Усачева, Майя Хромых, Аделия Петросян, Арсений Федотов, Морис Квителашвили.