В воскресенье, 24 апреля 2022 года, в эфире Первого канала пройдет трансляция ледового шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».



Во сколько начнется шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»



Ледовое шоу «Чемпионы на льду» начнется в 18:55 по московскому времени и будет показано на Первом канале.



Состав участников ледового шоу Этери Тутберидзе



Анна Щербакова, Камила Валиева, Алина Загитова, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Михаил Коляда, Дарья Усачева, Майя Хромых, Аделия Петросян, Арсений Федотов, Морис Квителашвили.