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Время начала «Чемпионы на льду» 24 апреля 2022. Где смотреть ледовое шоу Этери Тутберидзе


В воскресенье, 24 апреля 2022 года, в эфире Первого канала пройдет трансляция ледового шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Во сколько начнется шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Ледовое шоу «Чемпионы на льду» начнется в 18:55 по московскому времени и будет показано на Первом канале.

Состав участников ледового шоу Этери Тутберидзе

Анна Щербакова, Камила Валиева, Алина Загитова, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Михаил Коляда, Дарья Усачева, Майя Хромых, Аделия Петросян, Арсений Федотов, Морис Квителашвили.









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