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Гороскоп на 26 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...


Гороскоп на 26 апреля 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.

Точный гороскоп на сегодня 26 апреля 2022 года

Овен

Сегодня меньше работайте головой и больше руками - физический труд поможет снять стресс и избежать нежелательных конфликтов. Что-то серьезное на этот день лучше не планировать – обстоятельства внесут изменение в ваши планы.

Телец

Сегодня вы поймете, в каком направлении двигаться, чтобы исправить ошибки прошлого. Также появится возможность достичь того, о чем вы даже не мечтали. Главное – не бояться, не сидеть на месте.

Близнецы

Не надейтесь решить все проблемы по щелчку пальцев – сейчас на них будет уходить слишком много времени. Попытайтесь распланировать этот день, иначе хватаясь за все сразу, в конечном итоге вы можете ничего не успеть.

Рак

Сегодня постарайтесь расставить приоритеты и не отвлекаться на другие занятия и разговоры. У вас будет возможность решить самые трудные задачи, если вы отдадите всего себя им.

Лев

Держите эмоции под контролем – сейчас они могут усугубить ваше и без того непростое положение. Сегодня полезно пересматривать свои ценности и корректировать планы на будущее. а начинания лучше переложить на другой день.

Дева

Настраивайтесь на позитив - это поможет вам решить многие проблемы. Сегодня полезно записывать идеи – возможно позже, если вы к ним вернетесь, они принесут вам успех.

Весы

Многие захотят отвлечь вас от работы долгими разговорами или просьбами о помощи. Не поддавайтесь искушениям, иначе придется задержаться на работе и наверстывать упущенное.

Скорпион

Эмоции не дают вам трезво смотреть на многие вещи. Прислушивайтесь к мнению близких людей – возможно, они помогут вам посмотреть на ситуацию с другой стороны. Чаще отдыхайте, сбрасывайте стресс с помощью спорта и прогулок на свежем воздухе.

Козерог

У вас меняются не только мысли в голове, но и отношения к людям. Постарайтесь в этот период не разжигать скандалы и чаще прислушиваться к мнению окружающих.

Стрелец

Сегодня будет слишком много эмоций, и если их не контролировать, то можно нажить немало проблем. Полезно прислушиваться к советам старших и опытных – их мудрость поможет избежать конфликтов и неприятностей.

Водолей

Возьмите паузу и запаситесь силами, иначе в будущем ваше здоровье подведет вас в самый неподходящий момент. В этот эмоционально непростой период можно поругаться с кем-то или, наоборот, найти верных единомышленников.

Рыбы

Сейчас у вас столько идей, что можно на эмоциях обратиться за помощью не к тому человеку. Лучше составьте четкий план и следуйте ему – так вы сможете реализовать многие свои мечты.









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