В России и мире 26 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.
Какой праздник отмечают 26 апреля
- Всемирный день интеллектуальной собственности
Учрежден Генеральной Ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности в сентябре 2000 года.
- Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф
День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В этот день в 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС.
- Международный день памяти о чернобыльской катастрофе
Установлен 8 декабря 2016 года Генеральной Ассамблеей ООН.
- День нотариата
профессиональный праздник нотариусов. Установлен Указом Президента России от 26 апреля 2016 года.
- День сметчика
26 апреля 2000 года Госстрой России утвердил новые государственные сметные нормы (ГЭСН).
- День шкалы Рихтера
Праздник посвящен жизни и творчеству американского сейсмолога Чарльза Фрэнсиса Рихтера, который родился 26 апреля 1900 года.
Какой церковный праздник отмечают 26 апреля
- Пасхальная седмица (2-й день)
Неделя, следующая за Пасхой. В эти дни после богослужения проводят крестные ходы.
- Фомаида Медуница
День памяти Мученицы Фомаиды Египетской. Считается, что в этот день трава медуница набирает целебной силы.
- Священномученика Артемона Лаодикийского, пресвитера
День памяти святого Артемона родом из Лаодикии Сирийской, которого в 303 году убили язычники.