В России и мире 26 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.



Какой праздник отмечают 26 апреля



- Всемирный день интеллектуальной собственности

Учрежден Генеральной Ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности в сентябре 2000 года.



- Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В этот день в 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС.



- Международный день памяти о чернобыльской катастрофе

Установлен 8 декабря 2016 года Генеральной Ассамблеей ООН.



- День нотариата

профессиональный праздник нотариусов. Установлен Указом Президента России от 26 апреля 2016 года.



- День сметчика

26 апреля 2000 года Госстрой России утвердил новые государственные сметные нормы (ГЭСН).



- День шкалы Рихтера

Праздник посвящен жизни и творчеству американского сейсмолога Чарльза Фрэнсиса Рихтера, который родился 26 апреля 1900 года.



Какой церковный праздник отмечают 26 апреля



- Пасхальная седмица (2-й день)

Неделя, следующая за Пасхой. В эти дни после богослужения проводят крестные ходы.



- Фомаида Медуница

День памяти Мученицы Фомаиды Египетской. Считается, что в этот день трава медуница набирает целебной силы.



- Священномученика Артемона Лаодикийского, пресвитера

День памяти святого Артемона родом из Лаодикии Сирийской, которого в 303 году убили язычники.

