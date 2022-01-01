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Время начала «Манчестер Сити» - «Реал» 26 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире матч Лиги чемпионов по футболу


«Манчестер Сити» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 примет на своем поле мадридский «Реал».

Время начала матча «Манчестер Сити» - «Реал» 26 апреля

22:00 Манчестер Сити (Англия) - Реал (Испания)

Стадион - «Этихад».

Главный судья - Иштван Ковач (Румыния).

Ассистенты - Василе Маринеску, Овидиу Артене (Румыния).

ВАР - Марко Фриц (Германия).

Где смотреть матч Лиги чемпионов в прямом эфире

Прямую трансляцию игры будет вести федеральный телеканал «Матч ТВ».

В четвертьфинале «Манчестер Сити» оказался сильнее «Атлетико» (1:0 дома и 0:0 в гостях), а «Реал» одержал по сумме двух матчей победу над «Челси» (3:1 в гостях и 2:3 дома).









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