Мадридский «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 примет на своем поле «Манчестер Сити».
Время начала матча «Реал» - «Манчестер Сити» 4 мая
22:00 Реал (Испания) - Манчестер Сити (Англия)
Стадион - «Сантьяго Бернабеу».
Главный судья - Даниэле Орсато (Италия).
Ассистенты - Чиро Карбоне, Алессандро Джаллатини (Италия).
ВАР - Массимилиано Иррати (Италия).
Где смотреть матч Лиги чемпионов в прямом эфире
Прямую трансляцию игры будет вести федеральный телеканал «Матч ТВ».
Первый матч между командами завершился со счетом 4:3 в пользу английского клуба.