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Время начала «Реал» - «Манчестер Сити» 4 мая 2022. Где смотреть в прямом эфире матч Лиги чемпионов


Мадридский «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 примет на своем поле «Манчестер Сити».

Время начала матча «Реал» - «Манчестер Сити» 4 мая

22:00 Реал (Испания) - Манчестер Сити (Англия)

Стадион - «Сантьяго Бернабеу».

Главный судья - Даниэле Орсато (Италия).

Ассистенты - Чиро Карбоне, Алессандро Джаллатини (Италия).

ВАР - Массимилиано Иррати (Италия).

Где смотреть матч Лиги чемпионов в прямом эфире

Прямую трансляцию игры будет вести федеральный телеканал «Матч ТВ».

Первый матч между командами завершился со счетом 4:3 в пользу английского клуба.









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