Мадридский «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 примет на своем поле «Манчестер Сити».



Время начала матча «Реал» - «Манчестер Сити» 4 мая



22:00 Реал (Испания) - Манчестер Сити (Англия)



Стадион - «Сантьяго Бернабеу».



Главный судья - Даниэле Орсато (Италия).



Ассистенты - Чиро Карбоне, Алессандро Джаллатини (Италия).



ВАР - Массимилиано Иррати (Италия).



Где смотреть матч Лиги чемпионов в прямом эфире



Прямую трансляцию игры будет вести федеральный телеканал «Матч ТВ».



Первый матч между командами завершился со счетом 4:3 в пользу английского клуба.