Карта Приднестровья
Карта Тирасполя
Карта Приднестровья, поселок Маяк
Карта Приднестровья, село Колбасна
Тирасполь - город на левом берегу Днестра, столица Приднестровской Молдавской Республики.
Маяк - поселок с населением 1047 человек в Григориопольском районе Приднестровья.
Колбасна - село с населением 1003 человека в Рыбницком районе Приднестровья.
Краткая справка
Основан - в 1792 году.
Население: 129 тыс. человек.
Расстояние до Кишинева по трассе - 69 км.
Расстояние до Москвы по трассе - 1329 км.