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Где находится Тирасполь на карте, карта Приднестровья, село Колбасна


Карта Приднестровья

Карта Приднестровья

Тирасполь на карте Приднестровья

Карта Тирасполя

Карта Тирасполя

Карта Приднестровья, поселок Маяк

Поселок Маяк, Приднестровье

Карта Приднестровья, село Колбасна

Село Колбасна, Приднестровье

Тирасполь - город на левом берегу Днестра, столица Приднестровской Молдавской Республики.

Маяк - поселок с населением 1047 человек в Григориопольском районе Приднестровья.

Колбасна - село с населением 1003 человека в Рыбницком районе Приднестровья.

Краткая справка

Основан - в 1792 году.

Население: 129 тыс. человек.

Расстояние до Кишинева по трассе - 69 км.

Расстояние до Москвы по трассе - 1329 км.









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