



Карта Приднестровья







Карта Тирасполя







Карта Приднестровья, поселок Маяк







Карта Приднестровья, село Колбасна







Тирасполь - город на левом берегу Днестра, столица Приднестровской Молдавской Республики.



Маяк - поселок с населением 1047 человек в Григориопольском районе Приднестровья.



Колбасна - село с населением 1003 человека в Рыбницком районе Приднестровья.



Краткая справка



Основан - в 1792 году.



Население: 129 тыс. человек.



Расстояние до Кишинева по трассе - 69 км.



Расстояние до Москвы по трассе - 1329 км.