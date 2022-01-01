Где находится Белгород на карте России, Головчино, Журавлевка

Карта Белгородской области, село Журавлевка
Карта Белгородской области, село Головчино
Карта Белгорода
Белгород расположен на юге средней полосы европейской части России, административный центр Белгородской области.
Село Журавлевка с населением 1 193 человека находится в Белгородском районе Белгородской области.
Село Головчино с населением 4 716 человек находится в Грайворонском районе Белгородской области.
Краткая справка
Основан: 1596 год.
Население: 391 тыс. человек.
Расстояние до Харькова по трассе - 86 км.
Расстояние до Москвы по трассе - 680 км.
Расстояние от Журавлевки до Белгорода по трассе - 43 км.