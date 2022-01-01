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Какой праздник 27 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 27 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.

Какой праздник отмечают 27 апреля

- День российского парламентаризма
Праздник приурочен к началу работы I Государственной Думы 27 апреля 1906 года.

- День спецчастей ВВ МВД России
Специальное отделение в составе Управления МВД по охране важных предприятий промышленности было создано приказом МВД СССР 27 апреля 1946 года.

- День нотариата
Неофициальный праздник. Приурочен к изданию «Положения о нотариальной части» императором Александром II 27 апреля 1866 года. Официальный праздник отмечается 26 апреля.

- День рождения «памперсов»
В этот день в 1965 году был выдан патент на одноразовые подгузники под торговой маркой «Памперс».

- День вахтовика
Неофициальный профессиональный праздник работников вахтового метода.

- День Республики Саха
В этот день в 1922 году была образована Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика, а в 1992 году вступила в силу новая конституция республики.

Какой церковный праздник отмечают 27 апреля

- Пасхальная седмица (3-й день)
Неделя, следующая за Пасхой. В эти дни после богослужения проводят крестные ходы.

- Мартын Лисогон
День памяти Святителя Мартина I, исповедника, папы Римского. В этот день лисицы бросают старые норы и начинают рыть новые. В это время животное слепнет и глохнет, поэтому его легко поймать.

- Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских (Литовских)
День памяти 3 мучеников, которые пострадали за веру в Иисуса Христа при великом князе Литовском Ольгерде в XIV веке.









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