Какой праздник 27 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник

В России и мире 27 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.



Какой праздник отмечают 27 апреля



- День российского парламентаризма

Праздник приурочен к началу работы I Государственной Думы 27 апреля 1906 года.



- День спецчастей ВВ МВД России

Специальное отделение в составе Управления МВД по охране важных предприятий промышленности было создано приказом МВД СССР 27 апреля 1946 года.



- День нотариата

Неофициальный праздник. Приурочен к изданию «Положения о нотариальной части» императором Александром II 27 апреля 1866 года. Официальный праздник отмечается 26 апреля.



- День рождения «памперсов»

В этот день в 1965 году был выдан патент на одноразовые подгузники под торговой маркой «Памперс».



- День вахтовика

Неофициальный профессиональный праздник работников вахтового метода.



- День Республики Саха

В этот день в 1922 году была образована Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика, а в 1992 году вступила в силу новая конституция республики.



Какой церковный праздник отмечают 27 апреля



- Пасхальная седмица (3-й день)

Неделя, следующая за Пасхой. В эти дни после богослужения проводят крестные ходы.



- Мартын Лисогон

День памяти Святителя Мартина I, исповедника, папы Римского. В этот день лисицы бросают старые норы и начинают рыть новые. В это время животное слепнет и глохнет, поэтому его легко поймать.



- Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских (Литовских)

День памяти 3 мучеников, которые пострадали за веру в Иисуса Христа при великом князе Литовском Ольгерде в XIV веке.



















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