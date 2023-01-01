Самые смешные анекдоты дня - 26 апреля 2023 года

Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 26 апреля 2023 года.



Томно шевеля усами, поручик Ржевский вздыхает:

- Ах, Наташа, я люблю вас...

- Ах, поручик, вы произносите слова, за которыми НИЧЕГО НЕ СТОИТ!



У Вовочки в гостях знакомая тетя. Она собирается уходить. Мама Вовочку

воспитывает:

- Что надо сказать?

- Не знаю!

- Подумай, Вовочка! Что я всегда говорю, когда тетя Наташа от нас уходит?

- Наконец-то свалила, дура! Опять всю колбасу и сыр сожрала!



- Вась, ты чего такой грустный?

- Да ты понимаешь, захожу вчера в метро, смотрю - сидит обалденная

девка. Молодая, ноги от ушей растут, красавица - ну просто отпад!

Я ей подмигнул...

- Ну, а она?

- А она встала и уступила мне место...