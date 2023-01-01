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Самые смешные анекдоты дня - 26 апреля 2023 года



Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 26 апреля 2023 года.

Томно шевеля усами, поручик Ржевский вздыхает:
- Ах, Наташа, я люблю вас...
- Ах, поручик, вы произносите слова, за которыми НИЧЕГО НЕ СТОИТ!

У Вовочки в гостях знакомая тетя. Она собирается уходить. Мама Вовочку
воспитывает:
- Что надо сказать?
- Не знаю!
- Подумай, Вовочка! Что я всегда говорю, когда тетя Наташа от нас уходит?
- Наконец-то свалила, дура! Опять всю колбасу и сыр сожрала!

- Вась, ты чего такой грустный?
- Да ты понимаешь, захожу вчера в метро, смотрю - сидит обалденная
девка. Молодая, ноги от ушей растут, красавица - ну просто отпад!
Я ей подмигнул...
- Ну, а она?
- А она встала и уступила мне место...









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