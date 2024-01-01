Обладатели Кубка Гагарина, чемпионы КХЛ по годам

Сегодня, 15:18





Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс». На сегодня обладателями Кубка Гагарина становились семь команд: казанский «Ак Барс» и ЦСКА (по три раза), магнитогорский «Металлург», московское «Динамо», СКА, (по два раза), «Салават Юлаев» и «Авангард».



По три титула на счету Зинэтулы Билялетдинова и Олега Знарка. По два раза приводили свои команды к победе Вячеслав Быков и Сергей Федоров.



По два раза самыми ценными игроками плей-офф становились нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин и голкипер московского «Динамо» Александр Еременко.



Плей-офф КХЛ-2024: расписание матчей





