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Какой праздник 28 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 28 апреля 2022 года отмечается 7 праздников.

Какой праздник отмечают 28 апреля

- Всемирный день охраны труда
Учрежден Международной организацией труда в 2003 году.

- День химической безопасности
Учрежден российской экологической организацией Союз «За химическую безопасность» и приурочен к пожару на заводе 
химического оружия в Новочебоксарске 28 апреля 1974 года.

- День работников скорой медицинской помощи
Праздник был установлен постановлением Правительства РФ в 2020 году. В этот день в 1898 году появились первые 
организованные станции скорой медицинской помощи.

- День контрольно-ревизионной службы МВД РФ
Служба ревизоров органов внутренних дел была создана приказом НКВД СССР от 28 апреля 1936 года.

- День шифровальной службы МВД РФ
Специальный (шифровальный) отдел НКВД СССР был создан 28 апреля 1943 года.

Какой церковный праздник отмечают 28 апреля

- Пасхальная седмица (4-й день)
Неделя, следующая за Пасхой. В эти дни после богослужения проводят крестные ходы.

- Пудов день
День памяти Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда, Трофима. В этот день принято осматривать пчелиные ульи. Целители в 
этот день собирают почки рябины и калины.









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