В России и мире 28 апреля 2022 года отмечается 7 праздников.



Какой праздник отмечают 28 апреля



- Всемирный день охраны труда

Учрежден Международной организацией труда в 2003 году.



- День химической безопасности

Учрежден российской экологической организацией Союз «За химическую безопасность» и приурочен к пожару на заводе

химического оружия в Новочебоксарске 28 апреля 1974 года.



- День работников скорой медицинской помощи

Праздник был установлен постановлением Правительства РФ в 2020 году. В этот день в 1898 году появились первые

организованные станции скорой медицинской помощи.



- День контрольно-ревизионной службы МВД РФ

Служба ревизоров органов внутренних дел была создана приказом НКВД СССР от 28 апреля 1936 года.



- День шифровальной службы МВД РФ

Специальный (шифровальный) отдел НКВД СССР был создан 28 апреля 1943 года.



Какой церковный праздник отмечают 28 апреля



- Пасхальная седмица (4-й день)

Неделя, следующая за Пасхой. В эти дни после богослужения проводят крестные ходы.



- Пудов день

День памяти Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда, Трофима. В этот день принято осматривать пчелиные ульи. Целители в

этот день собирают почки рябины и калины.

