Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Гороскоп на 28 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...


Гороскоп на 28 апреля 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.

Точный гороскоп на сегодня 28 апреля 2022 года

Овен

Во второй половине дня стоит быть активным – возможности так и падают на вашу голову и нужно воспользоваться хотя бы половиной. Общайтесь со всеми по поводу своих идей – кто-то может заинтересоваться и помочь вам в будущем

Телец

Шансы то и дело пролетают мимо вас, хватайтесь за них – вы можете добиться результата. Не стоит верить на слова тем людям, которые входят в вашу жизнь – лучше испытать их временем, а уже тогда доверять.

Близнецы

Самое время разобраться в своих мыслях – некоторые идеи уже устарели и стоит от них отказаться, чтобы двигаться вперед. На личном фронте необходимо проявлять больше внимания – важно показать партнеру, как вы его любите.

Рак

Не стоит продавливать свое мнение - вы можете испортить отношения с важными людьми. Какие-то проекты сегодня могут выстрелить и принести вам успех, но не стоит рассчитывать на многое – настоящее везение и удача ждут вас впереди

Лев

От утра сегодня зависит многое, так что проведите его так, как давно хотели. Такое утро зарядит вас энергией и поможет дать отпор любой проблеме. Даже если где-то забуксуете – поднажмите немного, и у вас все получится.

Дева

Сегодня нужно быть аккуратнее во всем, особенно в общении - вы можете испортить настроение и себе, и другим. Не стоит раздавать направо и налево советы – вас все равно не услышат и не поймут.

Весы

Сейчас вы рубите правду-матку, но она только портит и без того натянутые отношения. Попробуйте разговаривать на отвлеченные темы и помнить, что и вы можете ошибаться.

Скорпион

Постарайтесь посмотреть на свою жизнь со стороны – возможно, где-то нужно навести порядок. Но не стоит менять все сразу и бесповоротно, продумывайте все шаги, чтобы не сделать хуже.

Козерог

Постарайтесь сегодня поменять подходы и модели поведения. Поступить иначе – это сработает. Не стоит браться за дела, которые расслабляют – сегодня нужно быть активным и бойким.

Стрелец

Основное внимание сегодня стоит обратить на отношения как деловые, так и любовные – сейчас они под ударом. В этот день нужно двигаться вперед – сейчас вы можете достигнуть своей цели без лишних проблем.

Водолей

Самое время переосмыслить свою жизнь, ценности и цели – возможно, что-то давно пора менять. Возможно, кто-то будет ставить палки в колеса ваших планов, и вам придется собрать все силы, чтобы дать отпор.

Рыбы

Сегодня вам нельзя раскисать – дел по самое горло. Поможет нестандартный взгляд на задачи. Постарайтесь меньше разговаривать и больше наводить порядок в своих мыслях – сейчас это важно.









  • Гороскоп на 24 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, ове ...
  • Гороскоп на 22 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, ове ...
  • Гороскоп на 21 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, ове ...
  • Гороскоп на 20 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, ове ...
  • Гороскоп на 19 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, ове ...
    •




    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 27 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

    Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

    Предлагаем вашему вниманию 10-ку самых длинных матчей в плей-офф КХЛ.

    Обладатели Кубка Гагарина

    Все обладатели Кубка Гагарина

    Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».

    Как отличить продукцию Adidas от подделки?

    Одежда и обувь Adidas

    Одежда и обувь бренда Adidas создана с применением новейших технологий, благодаря чему идеально подходит для занятий спортом, чего не скажешь о многочисленных подделках.











    Сколько дней отдыхаем на майские праздники в 2022 году
    Где находится Воронеж на карте России, карта Воронежа
    Карта Украины с областями и городами на русском, карта ДНР и ЛНР
    Гороскоп на 28 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 28 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 27 апреля
    Где находится Курск на карте России, карта Курска
    Где находится Белгород на карте России, Старая Нелидовка, Головчино, Журавлевка
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию
    27 апреля 2022 - какой знак зодиака
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru