Политическая карта Украины с областями и городами на русском языке. Приведены административные границы ДНР и ЛНР.
Украина - государство в Восточной Европе. Граничит с Россией, Белоруссией, Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией и Молдавией.
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Справка об Украине
Столица: Киев.
Население Украины: 40 997 699 человек.
Валюта: гривна.
Часовой пояс: UTC+2 (летом UTC+3).