Россия и США 27 апреля 2022 года обменяли россиянина Константина Ярошенко на американца Тревора Рауди Рида, сообщает Министерство иностранных дел Российской Федерации.



Константин Ярошенко - российский летчик, арестованный в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии наркотиков. Россиянина депортировали в США и приговорили к 20 годам американской тюрьмы. Константин Ярошенко родился 13 октября 1968 года (53 года) в Ростове-на-Дону.



Уроженец Техаса Тревор Рид был признан виновным в применении насилия по отношению к представителям власти и был осужден на 9 лет. По версии следствия, в августе 2019 года студент и бывший американский морпех (демобилизовался в 2016 году) в Москве сильно поругался с двумя женщинами, а когда очевидцы вызвали полицию, оказал им сопротивление.