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Какой праздник 29 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 29 апреля 2022 года отмечается 7 праздников.

Какой праздник отмечают 29 апреля

- Международный день танца
Учрежден танцевальным комитетом Международного театрального института. Приурочен к дню рождения Жан-Жоржа Новера, 
создателя современного балета.

- Всемирный день желаний
В этот день в 1977 году таможенник Томми Остин осуществил мечту больного лейкемией 4-летнего Кристофера Джеймса 
Грейчуса. Мальчик хотел стать полицейским и Остин пообещал ему полет на полицейском вертолете.

- День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей
В последнюю пятницу апреля, начиная с 2013 года сотрудники МЧС России вспоминают своих коллег, погибших при 
исполнении служебного долга.

- День памяти жертв применения химического оружия
Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия вступила в силу 29 
апреля 1997 года.

- День рождения застежки-молнии
В этот день в 1913 году изобретатель Гидеон Сандбэк получил патент на устройство, которое он назвал «застежкой без 
крючка».

Какой церковный праздник отмечают 29 апреля

- Пасхальная седмица (5-й день)
Неделя, следующая за Пасхой. В эти дни после богослужения проводят крестные ходы.

- Арина - «урви берега»
День памяти сестер Агапии, Ирины и Хионии родом из итальянского города Аквилеи. которые приняли мученическую смерть 
за веру в Иисуса Христа при императоре Диоклитиане. Название праздника «урви берега» - напоминание об опасности 
берегов в этот период, которые, подмытые половодьем, могут обрушиться.









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