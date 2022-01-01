Какой праздник 29 апреля 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 29 апреля 2022 года отмечается 7 праздников.



Какой праздник отмечают 29 апреля



- Международный день танца

Учрежден танцевальным комитетом Международного театрального института. Приурочен к дню рождения Жан-Жоржа Новера,

создателя современного балета.



- Всемирный день желаний

В этот день в 1977 году таможенник Томми Остин осуществил мечту больного лейкемией 4-летнего Кристофера Джеймса

Грейчуса. Мальчик хотел стать полицейским и Остин пообещал ему полет на полицейском вертолете.



- День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей

В последнюю пятницу апреля, начиная с 2013 года сотрудники МЧС России вспоминают своих коллег, погибших при

исполнении служебного долга.



- День памяти жертв применения химического оружия

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия вступила в силу 29

апреля 1997 года.



- День рождения застежки-молнии

В этот день в 1913 году изобретатель Гидеон Сандбэк получил патент на устройство, которое он назвал «застежкой без

крючка».



Какой церковный праздник отмечают 29 апреля



- Пасхальная седмица (5-й день)

Неделя, следующая за Пасхой. В эти дни после богослужения проводят крестные ходы.



- Арина - «урви берега»

День памяти сестер Агапии, Ирины и Хионии родом из итальянского города Аквилеи. которые приняли мученическую смерть

за веру в Иисуса Христа при императоре Диоклитиане. Название праздника «урви берега» - напоминание об опасности

берегов в этот период, которые, подмытые половодьем, могут обрушиться.

