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Гороскоп на 29 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...


Гороскоп на 29 апреля 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.

Точный гороскоп на сегодня 29 апреля 2022 года

Овен

Соберитесь с силами – для вас начинается непростой период с массой сложных дел. Сейчас вы можете за них браться, но не стоит торопиться в процессе – результат будет хорошим, если вы будете очень внимательны.

Телец

Сегодня эмоции могут испортить вам все планы. Если утром нет настроения, то займитесь спортом - от тревожности, кстати, это тоже помогает. Вечером лучше расслабиться – поговорить с близкими или погулять на свежем воздухе.

Близнецы

Тревожность в этот день может дойти до своего пика, поэтому старайтесь уйти подальше от сложных дел, непростых разговоров и негативно настроенных людей. Вечер лучше провести с близкими людьми или друзьями.

Рак

Чаще общайтесь – друзья могут сделать вам интересное предложение. Стройте планы на будущее, это не только поднимет вам настроение, но и поможет разобраться в своей жизни, отношениях и чувствах.

Лев

Сегодня стоит больше общаться и отдыхать. Моральные и физические нагрузки в этот день могут ударить по вашему и без того низкому иммунитету. Есть смысл укрепить его – купить витамины или заняться спортом.

Дева

Информации в этот день будет много, и стоит отсеивать ненужное, чтобы не запутаться. С общением сейчас проблема – вы не можете понять то, что вам хотят донести. Старайтесь не раздражаться - вы со всем разберетесь.

Весы

Постарайтесь подходить ко всему осторожно и следите за словами, чтобы не поругаться с теми, кого вы любите. А вообще, чем меньше вы сегодня общаетесь, тем лучше.

Скорпион

Не стоит прикладывать много усилий – многие проблемы сегодня решатся сами собой. Поэтому займитесь теми делами, которые приносят вам удовольствие. Также полезно сбросить балласт и отказаться от того, что тянет вас назад.

Козерог

Придется проявить инициативу и быть активным, чтобы добиться того, о чем давно мечтали. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, если что-то идет не так. Скорее всего, вы уже знаете, как изменить ситуацию.

Стрелец

Сегодня вам не хватает определенности как в отношениях, так и в серьезных делах. Поговорите и со второй половинкой, и с начальством, чтобы прояснить ситуации. Неформальное общение в этот день поможет вашей карьере.

Водолей

Доводите свои идеи до конца – очень скоро у вас появится шанс воплотить их в жизнь. Если возникнут препятствия, то поднажмите, и дела пойдут как по накатанной. Возможно, сегодня придется помочь кому-то - не отказывайтесь.

Рыбы

Спешка сегодня может добавить проблем, поэтому не спешите, работайте в комфортном режиме. Возможно, появятся незапланированные дела, но не отказывайтесь – это принесет вам успех.









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