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Праздники и выходные в 2022 году в России. Сколько дней отдыхаем в мае


На странице представлен утвержденный календарь с праздниками и выходными днями. В 2022 году в России 14 государственных праздничных дней. Самые длинные выходные будут в период Новогодних каникул и на майские праздники.

Сколько дней отдыхаем на майские праздники в 2022 году

Сколько праздничных дней в мае - 8 дней.

 

Как отдыхаем в мае - с 30 апреля по 3 мая (4 дня, суббота - вторник) и с 7 по 10 мая (4 дня, суббота - вторник).


Длинные выходные в 2022 году

- 9 дней (с 1 по 9 января, сб-вс)
- 3 дня (с 6 по 8 марта, вс-вт)
- 4 дня (с 30 апреля по 3 мая, сб-вт)
- 4 дня (с 7 по 10 мая, сб-вт)
- 3 дня (с 11 по 13 июня, сб-пн)
- 3 дня (с 4 по 6 ноября, пт-вс)

Праздничные дни в 2022 году

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы
7 января — Рождество Христово
23 февраля — День защитника Отечества
8 марта — Международный женский день
1 мая — Праздник Весны и Труда
9 мая — День Победы
12 июня — День России
4 ноября — День народного единства

Перенос праздников в 2022 году

- 1 января на вторник 3 мая
- с воскресенья 2 января на вторник 10 мая
- с субботы 5 марта на понедельник 7 марта
- с воскресенья 1 мая на понедельник 2 мая
- с воскресенья 12 июня на понедельник 13 июня









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