Самые смешные анекдоты дня - 28 апреля 2023 года

Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 28 апреля 2023 года.



Адвокат:

- Прежде чем огласить завещание господина Голджена, я хочу задать один вопрос его вдове. Сударыня, не выйдите ли вы

за меня замуж?



В сельском клубе выступает лектор о вреде пьянства.

В конце лекции он говорит:

- Представьте себе, что мы поставили перед скотиной ведро с водой и ведро с водкой. Как вы думаете,какое ведро она выберет?

- Ведро с водой, - раздается голос из зала.

- Правильно! - обрадовался такому контакту с залом лектор, - А почему?

- Да потому, что она - скотина!



Чтоб я, да замуж - вот ещё! У меня хомячок был, и тот сдох. А тут живой мужик: ответственность-то какая!