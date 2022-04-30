Расписание трансляций 27-го тура РПЛ - чемпионата России по футболу

С 30 апреля по 2 мая в чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут матчи 27-го тура. Лидер чемпионата «Зенит» сыграет дома с «Локомотивом», «Динамо» на своем поле примет «Урал», ЦСКА отправится в гости к «Ахмату», а «Спартак» проведет матч дома с «Крыльями Советов».



Расписание трансляций матчей 27-го тура чемпионата России по футболу



30 апреля 2022, суббота



14:00 Динамо - Урал (Матч ТВ)

14:00 Рубин - Сочи (Матч Премьер)

16:30 Краснодар - Ростов (Матч Премьер)

19:30 Зенит - Локомотив (Матч ТВ)



1 мая 2022, воскресенье



14:00 Спартак - Крылья Советов (Матч ТВ, Матч Премьер)

16:30 Химки - Уфа (Матч Премьер)

19:00 Ахмат - ЦСКА (Матч ТВ, Матч Премьер)



2 мая 2022, понедельник



19:00 Арсенал - Нижний Новгород (Матч Премьер)



Время начала матчей РПЛ - московское.